Melissa Klug arremete contra Ivana Yturbe: "No me gustó que mi hija sea su amiga"

Melissa Klug manifestó que se encuentra en una relación feliz y que comenta sobre Jefferson Farfán e Ivana Yturbe porque "es el tema del momento y es el padre de mis hijos".

"Yo también conozco a Ivana. La conocí en un reality donde bailamos. Ella ha dormido en mi casa. Ella también compartió con mis hijas", indicó Melissa Klug en el programa "Magaly TV, la firme".

Melissa Klug indica que Ivana Yturbe se hizo amiga de su hija menor (Samahara) cuando trabajaron en "Combate". "No me gustó la amistad que tenía mi hija con Ivana porque yo la conozco muy bien. Como madre no quería", indicó Melissa Klug.

"Ella sabe mi molestia. Sabe que yo no avalaba esa amistad que tenía con mi hija", indicó. Incluso, la "Blanca de Chucuito" contó que se encontró con la modelo en una reunión y conversaron del tema.

Melissa Klug manifiesta que Ivana Yturbe le preguntó: "¿Por qué me odias?". La empresaria le contestó: "Porque tú sabes perfectamente que no me gusta que andes con mi hija. Mi hija es una menor de edad. Tú tiene 22 años".

Vea también Robert De Niro escaló el Huayna Picchu y recorrió Machu Picchu [FOTOS]

La "Blanca de Chucuito" también indicó que Ivana Yturbe y su hija ya no son amigas y que las razones solo las sabe Samahara.



Melissa Klug indica que no le gustaba que Ivana Yturbe se amiga de su hija. (Video: ATV)

TE PUEDE INTERESAR: