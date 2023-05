Melissa Klug se presentó este martes 30 de mayo en el programa “América Hoy’ y se pronunció sobre los procesos legales que Jefferson Farfán mantiene no solo con ella sino también con otras figuras de la televisión peruana.

La ‘Blanca de Chucuito’ dijo estar cansada de las demandas que el padre de sus hijos interpone en su contra cada vez que emite una opinión, y rechazó que el exfutbolista intente resolver todas sus diferencias por la vía legal.

“ Yo siempre ando con bandera blanca, yo siempre estoy llamando a la paz. Pero parece que para el otro lado, como dijeron ayer (en referencia a Magaly Medina), su deporte favorito del abogado y del papá de mis hijos es demandar. Entonces, no me queda otra opción… Es mi opinión, ojalá no me caiga otra demanda. Cuando hay hijos de por medio, yo siendo la madre de sus hijos, no hay tregua ni conciliación, es un desgasto mental”, manifestó.

“ Yo pienso que hay un abuso de derecho de poder acá … en esto que está pasando. Pero bueno, como él lo lleva todo por la vía judicial, allí es donde nos tendremos que encontrar. Esto es de años… Por mi lado, lo dilatan. Por otro lado, lo aceleran”, agregó.

En otro momento, Melissa Klug reiteró que sus reclamos hacia Jefferson Farfán no tienen ninguna motivación económica, sino más bien busca que él les dedique más tiempo a sus hijos. “Y lo que siempre he dicho y no me voy a retractar, lo justo que pido para mis hijos es tiempo, yo no estoy pidiendo dinero, estoy pidiendo tiempo (para mis hijos)”, enfatizó.