Melissa Klug criticó duramente a Jefferson Farfán, el padre de sus hijos, por no pasar tiempo con sus pequeños. La empresaria reveló que el exfutbolista de Alianza Lima, incluso, dejó plantado a uno de los menores por, presuntamente, haber estado borracho.

La ‘blanca de Chucuito’ respondió algunas preguntas de una reportera de ‘Magaly TV: La Firme’ y contó que el exseleccionado nacional ha dañado psicológicamente a sus hijos.

“Lo mismo de siempre, la falta de tiempo. Antes era porque vivía en el extranjero, ¿ahora? En fin, ya mis hijos están grandes y no voy a permitir que los siga dañando psicológicamente, ya mucho abuso. Y como a él le encantan las demandas y juicios, nos seguiremos viendo ahí. No hay de otra, pero más daños a mis hijos no lo permitiré”, dijo.

Melissa Klug. (Imagen: ATV)

Además, Melissa aseguró que Jefferson no recogió a su hijo del colegio por, presuntamente, haber estado borracho. “Las realidades son otras, pero, bueno, a mis hijos no les hará más daño. Dijo que pasaría a recoger por primera vez en su vida a mi hijo para llevarlo al colegio, ¿y que pasó? Lo dejó esperando en la calle por horas y nunca apareció. Después mandó a la abogada a justificarse”, reveló finalmente.

