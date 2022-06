A inicios de año, Melissa Klug se mostró más que feliz al anunciar que se casaba este 2022 con el futbolista Jesús Barco; sin embargo, ahora sorprende al revelar que su matrimonio no se llevará a cabo en los próximos meses.

En una reciente entrevista al diario Trome, la popular ‘Blanca de Chucuito’ confesó que no tiene apuro en casarse con el joven futbolista del club Sport Boys; sin embargo, tampoco pretende ser la “novia eterna”.

“Habíamos decidido que este año nos casábamos, pero tenemos otras prioridades que primero queremos que salgan. (¿Por tus negocios?) Sí, de eso se trata, por eso vamos a esperar, no estamos desesperados tampoco”, reveló Klug.

“Claro (que se casará), no como otras novias de futbolistas que son las ‘novias eternas’, pero sí esperar porque una boda te demanda gasto”, añadió la también empresaria, quien dijo que quiere tener un hijo más.

Por otro lado, Melissa Klug también habló sobre su prolongado tiempo fuera de la televisión. Según dijo, ella prefiere no aceptar muchas entrevistas porque siempre le mencionan temas repetidos como su relación con Jefferson Farfán, exparejas y más.

“Siempre que voy a los canales me preguntan sobre mi relación o sobre cualquier cosa que hace o dice la ‘fulana’, aunque ya no me tocan mucho el tema. Además, estuve compartiendo mucho con mi familia, celebrándole el cumpleaños a Jeremy y de verdad he estado muy cansada. Antes mandaba a preparar con los proveedores (la fiesta de sus hijos), pero ahora mi mánager y yo lo hicimos solas. Mi Jeremy ya cumplió 10 años”, precisó.

