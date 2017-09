No se quedó callada. Melissa Klug se defendió de las acusaciones que hizo Angie Jibaja, las cuales la tildan de comprar votos para salvarse en 'El gran show', y lo hizo entre bromas.

En una entrevista con América TV, la chalaca aclaró que su intención no es comprar votos, sino darle las gracias a sus seguidores por apoyarla.

“Yo no he comprado ningún voto. Lo único que estoy haciendo es, a las personas que me siguen, mis seguidores, es darles las gracias por todo lo que están haciendo por mí”, aseguró.

“Esto se califica en votos de América TV Go, no por redes sociales, ni por Twitter ni por Instagram, ni por encuestas o cosas así. Esto lo decide lo que dictamina América TV Go, la aplicación en realidad”, explicó.

Asimismo, señaló que en realidad no tiene los recursos para comprar estos votos. “No compro porque no tengo la plata para comprar votos, lo que hago es sortear e incentivar a la gente para que puedan votar por mí”, dijo.

Finalmente, y a tono de burla, ella dijo entre risas: “Es una estadía, no es un viaje. Pero si quedó en sentencia, la próxima vez voy a sortear un viaje a Tailandia. El que puede, puede”.