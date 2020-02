En medio de la batalla legal por la pensión de sus menores hijos, Melissa Klug señaló que está afectada por el acoso de la prensa a sus niños, pero que ello ocurre porque está enfrentándose a un “poderoso” en clara alusión a Jefferson Farfán.

Detalló que sus pequeños de 7 y 10 años, fruto de su relación con el futbolista peruano, fueron seguidos por la prensa hasta un centro comercial. “Pero es así cuando te enfrentas a un poderoso”, indicó.

La empresaria reiteró que en 2016 firmó un acuerdo para la pensión de alimentos y otros gastos, cuyas clausulas fueron estipuladas por el propio futbolsita a través de sus abogados. Sin embargo, ahora sucede que “yo renuncié a muchas cosas por firmar esa conciliación, pero lo hice por mis hijos para llevar la fiesta en paz y ahora me sorprende por eso el juicio de reducción de alimentos...”.

Melissa Klug se pronunció sobre los problemas legales que tiene con Jefferson Farfán

Asimismo, indicó que nadie puede obligar a sus hijos a asistir a un lugar donde no se sienten cómodos como fue en el estreno de ‘El 10 de la calle’, película autobiográfica de Jefferson Farfán.

“Si él realmente los quería ahí por qué no preferirlos y enviarles un terno apropiado para la ceremonia. Yo los mandaba en jean y polo normal, pero no eran las formas”, precisó.

“MALA MADRE, JAMÁS”

De otro lado, Klug restó importancia a quiénes la tildan de vividora y mantenida “pero mala madre jamás”.

"Yo por mis hijos aguanto todo, pero no soy de metal. A mí me afecta pero eso a solas en mi casa, porque mis hijos me necesitan fuerte. Si yo no lucho por ellos, ¿quién lo va a hacer? Estoy cansada, esto me duele mucho”, agregó finalmente.