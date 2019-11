Tomará medidas. Melissa Klug, en conversación con ‘El Show después del Show’, reveló que Jefferson Farfán no le pidió permiso para que sus hijos Adriano y Jeremy sean mencionados en la historia de la película ‘El 10 de la calle’, filme que contará la historia del futbolista.

La empresaria señaló que ella y el atacante tienen un acuerdo que impide que sus hijos sean mencionados públicamente, lo cual se estaría incumpliendo al ellos formar parte de la trama de la esperada película de la ‘Foquita’.

“A mí no me han consultado absolutamente nada. Es más, ahí veo episodios donde salen mis hijos. Nosotros tenemos un acuerdo donde no pueden figurar. A mí, nadie me ha pedido permiso. No he recibido una carta ni nada. Mi abogado lo está viendo. Es más, en el PSV, cuando se fue a Holanda, mi hijo nació en Holanda. Tiene manta rosada, creo que lo han cambiado. Mi abogado se está encargando", sostuvo.

“Están dos menores de edad. Ambos hemos firmado un acuerdo. Tendría él que al menos pedirme permiso para autorizar que salgan. Así sea ficción”, agregó.