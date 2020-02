Evelyn Vela se presentó en el programa “Válgame” de Latina y en ese espacio protagonizó una acalorada conversación con Mónica Cabrejos .

Este episodio se vivió cuando la conductora de “Válgame” le preguntó a Vela por la profesión que tenía Melissa Klug antes de conocer a Jefferson Farfán. La consulta no fue del agrado de la empresaria y se comunicó con su amiga vía WhatsApp.

Según señaló Evelyn, la “Blanca de Chucuito” le respondió el mensaje y le señaló que Cabrejos sabe bien a qué se dedicaba en ese entonces porque la exvedette era “muy amiga” de su expareja, el exfutbolista Abel Lobatón.

La conversación se tornó acalorada y Vela deslizó la posibilidad de una supuesta infidelidad por parte del exdeportista cuando él tenía una relación sentimental con Melissa Klug.

“Mónica tú sabes mejor que nadie a qué se dedicaba Melissa antes de conocer a Jefferson... a ser ama de casa. ¿No te acuerdas que tú eras muy amiga de Abel Lobatón cuando ella tenía su segundo hijo, cuando ella estaba embarazada?", dijo la “Reina del Sur”.

Ante esta indirecta, Mónica Cabrejos no se quedó callada y se defendió. “Yo no era amiga de [Abel] Lobatón. Yo te voy a contar que era yo de Lobatón. Lobatón salió conmigo, yo no era su amiga”, señaló.

“Es que ella (por Melissa Klug) no sabe eso, ella sabía porque tenía mensajes de Messenger”, sentenció Evelyn Vela deslizando así la posibilidad de una presunta infidelidad de Lobatón con Cabrejos.

Mónica Cabrejos y Evelyn Vela discuten en "Válgame". (Video: Latina)