Luego que Yahaira Plasencia manifestara que fue triste que los hijos menores de Jefferson Farfán no asistieran a la avant premiere de la película autobiográfica del futbolista peruano, Melissa Klug se mostró incómoda y envió un mensaje a la salsera.

“Si ella actuara bien y pensara bien diría: ‘Jefferson, yo doy un paso al costado, es el estreno de tu película, tienes que estar con tus hijos, entiendo los problemas que hay, entonces es tu día’. Pero no, ella prefirió estar ahí empoderada y pues mi hijo no quiso asistir”, señaló Klug al programa “Válgame”.

La empresaria aseguró que la salsera no tiene por qué tocar un tema que no le compete. Además, dijo que está evaluando enviar una carta notarial.

“Yo ya estoy viendo con el abogado para mandarle su carta notarial, porque ella no tiene por qué pasearse por todos los canales a tocar un tema que a ella no le compete. Ella es la persona menos indicada para poder hablar del tema de mis hijos, no tiene autoridad moral”, manifestó.

Al ser consultada sobre si existía alguna posibilidad de que sus hijos compartan con la intérprete de “Cobarde”, Melissa señaló que primero el deportista debe “oficializar” su romance con la artista.

“Primero que la oficialice. Si ella hubiera actuado bien, créeme que yo hubiera permitido que mis hijos compartan con ella muchas cosas, pero primero que ellos se decidan qué cosa son. Todo es un proceso, y yo creo que eso va a demorar”, dijo tajante.

Melissa Klug a Yahaira Plasencia: “Ella no tiene autoridad moral para referirse a mis hijos” (Video: Latina)