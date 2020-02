Rosario Guadalupe, madre de Jefferson Farfán, rompió su silencio y acusó a Melissa Klug de “envenenar” a sus nietos en contra de su familia, pues el último miércoles que visitó a sus nietos Adriano y Jeffri los notó fríos y distantes. Además, cansada de los ataques de su exnuera, decidió salir públicamente a aclarar los “infundados” señalamientos.

“Como la señora me ha descalificado de ser mala abuela, pues aquí tengo la prueba para saber quién es mala abuela y quién es buena madre”, dijo Doña Charo e inmediatamente junto a su abogado reprodujo un audio en el que Melissa Klug le pide a Jefferson Farfán que le lleve comida a sus hijas porque ella estaba tomando en una fiesta con sus amigas y no contenta con eso también lo amenaza.

“Que le lleve comida, pues... estoy tomando con mis amigas.. que le lleve comida, pues, si puede. El está con cincuenta mil amigos creo en la casa”, se oye en el primer audio.

El futbolista habría tenido una pelea con ella, pues el acuerdo de manutención ya se había firmado en febrero de 2016, en el que se incluye que Melissa Klug debe cumplir con el cuidado de los hijos y estos se quedaron con hambre en la casa. Al reclamarle, ella contestó con insultos.

“Oye, déjame tomar tranquila, ya voy a ir a la casa, ya fue tu mamá a dejarle comida (a los niños). No me jodas ah porque voy y te hago chongo, ¿ya? No me jodas. Ya me llamó Freddy (el exguardián), ya, que fue tu mamá y le dejó comida... No me jodas, mier**... porque voy y te hago chongo, te lo juro, donde estés, mier**”, se escucha en el otro audio.

Doña Charo reveló audios de Melissa Klug insultando a Jefferson Farfán

“Si tengo que quitarle a mis nietos, lo hago”

Doña Charo dejó claro que ya no existe relación con Melissa Klug y que la ha demandado judicialmente para exigir un régimen de visitas a sus nietos porque no los veía desde agosto de 2019.

Tras dejar oír los audios, agregó: “Ahí está la buena madre, la madre ejemplar y yo soy la mala abuela. Con eso ya demuestro y ya no voy a hablar más del tema todo va a ser judicialmente. Y si tengo que quitarle a mis nietos, lo voy a hacer mientras no me los eduque y le dé valores como debe ser y no les enseña a ser materialista, los está involucrando en cosas de gente mayor. Que su problema los resuelva con mi hijo en el Poder judicial, pero que no involucre a los niños”.

La madre de Jefferson Farfán contó que la relación que tenía con sus nietos se ha roto y eso le duele. “Yo me saqué el ancho y a mi hijo nunca lo hice crecer con odio hacia su padre ni hacia su familia”, dijo Doña Charo, quien le pidió a Melissa que no “envenene” a los niños.

Doña Charo cuenta que su nieto no quiere ir al colegio porque es millonario | Día D | TROME