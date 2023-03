La modelo Melissa Paredes regresó al gimnasio y no perdió la oportunidad de hacerlo saber a sus seguidores de las redes sociales, compartiendo además un curioso mensaje. Y es que apareció acompañada de su pareja, Anthony Aranda, asegurando que este la ‘obligó' a ir porque está “aguada”.

“Alguien me ha traído al gimnasio porque me ha dicho que estoy muy aguada. Es verdad, estoy aguada, estoy flaca pero aguada”, indicó en un video en sus redes.

El popular ‘Activador’ negó esto entre risas, asegurando que esto no era verdad pues, según él, fue Melissa quien insistió en acompañarlo.

“No, no, yo no he dicho eso, tú me has querido acompañar hoy”, aseguró el bailarín.

Melissa Paredes conserva cartera que le regaló el ‘Gato’ Cuba

La conductora de ‘Préndete’ realizó un tour por su casa en compañía de su colega Karla Tarazona. Durante el recorrido mostró cómo es su nueva vida junto al bailarín Anthony Aranda y su pequeña hija. Las cosas han cambiado mucho desde que terminó su matrimonio con el ‘Gato’ Cuba y así se evidenció durante la entrevista.

Todo iba bien hasta que Tarazona le consultó sobre uno de los bolsos que le regaló su expareja, Rodrigo Cuba. Sin temor a las críticas, Melissa mostró sus carteras, las cuales conserva desde su anterior relación.

En medio de la conversación, la expareja de Rafael Fernández le consultó: “Veo que eres amante de las carteras (...) Yo tengo una pregunta, ¿cuál es la cartera Louis Vuitton que te regaló tu ex?”.

Con una sonrisa incómoda, la pareja del ‘Gato Activador’ mostró la cartera aclarando que: “La uso para llevar cosas grandes. Cuando voy a la playa ahí meto todo, es como mi bolsa de playa”.

