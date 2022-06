Melissa Paredes volvió a referirse a su mediática separación de Rodrigo Cuba en una entrevista para “Amor y Fuego”, y reiteró que inicialmente intentaron divorciarse en buenos términos pese al ‘ampay’, pero que, al final, él se habría quedado con todas sus pertenencias.

En conversación con Rodrigo González y Gigi Mitre, la actriz asegura que el futbolista se ha negado varias veces a devolverle los objetos personales que dejó en el departamento que ambos compartían.

“(Rodrigo y yo) teníamos un acuerdo. En una conversación nosotros nos dividimos hasta las cosas que nos íbamos a llevar cada uno, pero al final él se quedó con todo. Se quedó con todas mis cosas, hasta con mi ropa, mis zapatillas, mis lentes, cosas que le venido pidiendo desde hace tiempo y no me las da. No me da ni la vela que mi mamá me regaló de los santos”, cuestionó la influencer.

Al ser consultada sobre el porqué el futbolista se niega a devolverle sus pertenencias, Melissa Paredes aseguró que no ha recibido una respuesta válida.

“Le he pedido varias veces pero no me responde, o no quiere porque dice que ya me dio todo lo que me tenía que dar, (objetos) que, por cierto, las bajó en una bolsa de basura”, criticó.

La demandó dos veces

Melissa Paredes también reveló este jueves que Rodrigo Cuba presentó dos demandas para quitarle la patria potestad de su hija, y que en ambas oportunidades le rechazaron su solicitud.

“Después de haber firmado nosotros la tenencia compartida, él me demandó dos veces por patria potestad completa… y yo te pregunto a ti (Gigi Mitre) entonces ¿yo soy una mala madre para que él me pueda quitar a mi hija?”, cuestionó.

