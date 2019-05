'Melcochita' sobre Susana Villarán: "Yo no soy Pedro, ella sigue siendo mi amiga"

No se olvida su promesa. ' Melcochita', uno de los rostros de la campaña del 'NO a la revocatoria', se pronunció luego que Susana Villarán admitiera que sabía del millonario aporte realizado por Odebrecht y OAS para mantenerse al mando del alcaldía de Lima.

A diferencia de otros artistas, el cómico señaló que continúa siendo "amigo" de la exalcaldesa.

"Yo no soy Pedro, no la niego. Hay muchos que han estado con ella y dicen que ya no saben nada. Ella sigue siendo mi amiga. La vi una dama, nunca le vi nada malo", señaló a Radio Exitosa.

'Melcochita' indicó que participó voluntariamente de la campaña de Villarán y que no cobró nada por promocionarla.

"De repente la gente que ha estado a su alrededor ha sido la del 'Roberto Tello'. Prácticamente, yo fui (se presentó voluntariamente como cara de la campaña 'NO a la Revocatoria). No me buscaron. Sigo siendo su hincha", dijo el autor de la frase "No vayan".