Melcochita pide reflexionar a Josimar: "No puedes dejar a tu familia por una chibola"

¡Aconseja a Josimar! Pablo Villanueva, mejor conocido como 'Melcochita', pidió a salsero reflexionar en torno a la separación con su esposa Gianella Ydoña Loayza. El cómico señaló al salsero que tenía "cabeza fría" en este tipo de situaciones.

“ Josimar es un buen cantante, lo conozco y me parece una buena persona, pero no puede dejar a su familia por una ‘chibola’, una menor de edad. Uno tiene que tener cabeza fría y solucionar los problemas con la esposa, antes de 'meter la pata' de esa manera”, afirmó el actor.

El también músico peruano de 82 años recordó que hace años dejó a su esposa, una decisión de la que hoy se arrepiente por la repercusión que tuvo en su vida personal y familiar.

“Hace unos años dejé a mi esposa porque las cosas no funcionaban, pero no teníamos niños, pues ellos son los que más sufren. Por eso, hoy en día no me iría con una ‘chibola’ por más coqueta que pueda ser, primero es mi familia, mis hijas, no sería feliz sin ellas”, indicó.

Se supo que el intérprete de 'La Protagonista' está en Argentina cumpliendo una serie de presentaciones con 'Los Barraza'. A los shows, no lo habría acompañado la bailarina Angye Zapata.

'Melcochita' anunció que se medirá humorísticamente con Miguel Barraza en un espectáculo que ofrecerá este jueves 22, en el Sachún, de Miraflores.

