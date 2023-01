Problemas en el pasado reaparecen. Hussein Villanueva uno de los hijos de Pablo Villanueva , mejor conocido como ‘ Melcochita ’, contó su verdad tras ser vinculado con los problemas que atraviesa su progenitor con sus otros hijos. El joven reveló pasajes poco conocidos de niñez que señalarían al cómico como un ‘mal padre’.

Hussein Villanueva vive en Alemania hace 17 años, pero no es ajeno a los escándalos que envuelven a su padre y hermanos en el Perú, por lo que decidió salir al frente para aclarar que no lo metan en el mismo saco de que es “un mantenido” por el cómico nacional.

Villanueva señaló que siempre se sintió el menos querido de todos sus hijos, ya que no recibió ningún apoyo de su progenitor, al contrario, pues reveló que su padre lo abandonó cuando tenía apenas 13 años en Estados Unidos.

Según Hussein, el cómico solo le dio 40 dólares para sobrevivir y tras ello lo volvió a ver después de 7 años. “Algo que nunca he contado es que cuando tenía 13 años, mi papá se separó del compromiso que tenía en Estados Unidos y quien me criaba. Entonces, me dijo en la calle ‘toma 40 dólares, me tengo que ir, tú ya ves qué haces’ y se fue con otra mujer. Me dejo solo y no lo volví a ver después de siete años”, contó a Trome.

Durante el tiempo que estuvo solo, señaló que pasó por situaciones complicadas, ya que no tenía dónde dormir. “Vivía en carros o edificios abandonados, comía en casas de mis amigos. Me metí al boxeo y otros deportes para estar fuera de las calles de Nueva York, el deporte me salvó la vida. A mi mamá no la volví a ver después de 22 años”, sostuvo.