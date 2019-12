El comediante Pedro Villanueva ‘Melcochita’ vio con buenos ojos la reconciliación de Pedro Gallese y Claudia Díaz Y no dudó en felicitar a la madre de los hijos del futbolista por tomar una decisión pensando en el bienestar de su familia.

“Me parece bien que su esposa lo haya perdonado, porque hay muchas mujeres que se avientan a los hombres casados y destruyen la felicidad de la familia", dijo.

Asimismo, felicitó al guardameta de la selección peruana de fútbol por hecho de todo para conseguir el perdón de la mamá de sus dos pequeños, luego de haberle sido infiel.

“El hombre [Pedro Gallese] tuvo un error, pero se dio cuenta y la ‘guerreó’ para no perder su familia... No creo que vuelva a meter la pata, no puede poner en riesgo la estabilidad de su hogar. Tiene que ser leal", dijo el cómico.

Pedro Gallese y su esposa se fueron de viaje. (Imagen: Instagram)

El ampay que los separó

Hace un mes, aproximadamente, las cámaras de ‘Magaly TV: La Firme’ captaron al futbolista saliendo de un conocido hotel temático de San Miguel junto a Lucero Jara (21), hija del alcalde de La Perla Anibal Jara.

Horas después de difundirse el ‘ampay’, Claudia Diaz emitió un comunicado a través de su cuenta de Instagram, en el que dejaba en claro que su relación con la figura de Alianza Lima había llegado a su fin.

Desde ese entonces, Gallese ha intentado de todo para conseguir el perdón de Claudia. En sus intentos, expuso a su pareja a una desmedida exposición social, desde pedirle perdón público, hasta llevarle mariachis junto a su pequeño hijo. La última del arquero fue tatuarse familia en honor a su pareja.