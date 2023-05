“Dios perdona el pecado, pero no el escándalo”, así empieza diciendo ‘ Melcochita ’, quien a sus 86 años, y con la chispa que lo caracteriza, sigue vigente en la farándula peruana. Ante ello, Pablo Villanueva no dudó en hablar sobre las infidelidades con relación al ‘ampay’ que protagonizó la pareja de Luis ‘Cuto’ Guadalupe .

El popular cómico peruano habló con Perú21 sobre los infieles y contó la vez que traicionaron su confianza. Además, no dudó en mandar su apoyo al exjugador de Universitario.

¿Qué piensas sobre la cantidad de casos de infidelidad que están apareciendo en estos días?

Bueno, las infidelidades podrían aparecer, tal vez, por el trato hacia la mujer porque si en un hogar van bien no pasa eso, pero también podría suceder lo contrario. Si una mujer busca otro hombre es porque ya no lo quiere o viceversa, no existe género para cometer una traición.

Hay personas que no soportan la traición de otras y llegan a incluso a intentar terminar con su vida

Son gente sonsa porque si la mujer se va o te engaña es porque no te quiere, qué se puede hacer. Lo mejor es conversar con la mujer si se ve algo extraño o si ya sientes algo por alguien más, pero no agarrar por el pulmón (no engañar).

Parece que lo dices con sentimiento ¿Alguna vez te fueron infiel?

Bueno, me pasaron esas situaciones con mujeres anteriores, pero si se fue es su problema, no me estreso porque me busco otra costilla. No voy a quererme suicidar como otros.

¿Qué consejo le darías a ‘Cuto’?

No le puedo aconsejar nada porque puede que haya sido un ‘armani’. Me pongo a pensar por qué él (Cuto) estaría tan contento. El hombre con quien lo engañaron era feo y panzón. No quiero pensar mal, tal vez haya sido para darle popularidad al restaurante y programa que tiene. Pero le diría que siga adelante si es que es cierto porque no está viejo, es joven y alto.

Cuando una chica se va, se busca un joven hermoso, mejor que el anterior, no uno gordo y feo.

¿Estás acostumbrado a la popularidad?

Cuando salgo y camino por la calle, me puedo demorar hasta una hora en llegar porque la gente me pide fotos y autógrafos, incluso hasta los pequeñitos. Si las criaturas te conocen es porque ya conquistaste el mundo

Finalmente, el cómico señaló que su película está próxima a salir. “Es una cinta cómica y sin lisura, va a salir en los próximos meses, hemos grabado por un año”, reveló.

VIDEO RECOMENDADO