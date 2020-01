Con 83 años, Pablo Villanueva, más conocido como ‘Melcochita’, debe cuidar su salud y no exponerse a complicaciones. Ayer, el conocido cómico sufrió una descompensación que lo obligó a ser internado en una clínica local.

En conversación con el diario Trome, el sonero contó que ya se encuentra estable y que su situación ha sido propia de su “vejez”.

“Estoy en la clínica, me dio mareos y me asusté, porque pensé que se trataba del ‘bobo’. Mi médico pide que me cuide porque ya tengo mis ‘añartus’ y estar tranquilo por el ‘bobo’. Ya estoy viejo y así es la vejez, pero felizmente me siento mejor y estaré como ‘cañón’”, señaló.

Asimismo, ‘Melcochita’ aclaró que lleva una vida “tranquila” y que la descompensación no surgió por algún problema en particular.

“Los ‘achaques’ ya son por los años. Gracias a Dios no padezco ningún mal, solo es la vejez. Me han puesto unas vitaminas especiales y pronto estaré como ‘cañón’. Soy un hombre que a mis años práctico deporte y hago ejercicios en mi casa, además cuido mucho mi alimentación y no tomo, porque todavía tengo que velar por mis hijas”, aseveró.

