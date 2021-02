Pablo Villanueva “ Melcochita ” causó sorpresa al publicar una fotografía que se volvió viral en redes sociales respecto a su supuesta muerte. Él salió al frente para desmentir la noticia y afirmar que se encuentra sano al lado de su familia.

“No hagan caso a esa gente, lo único que quieren es publicidad y que ponen estupideces en sus redes sociales. El día que a mí me pase algo, la que va a dar la noticia va a ser mi esposa, Monserrat, no hagan caso de esos que no tienen nada que hacer”, señaló en su cuenta de Facebook.

Luego, el comediante decidió hacer una transmisión en vivo para comentar sobre lo sucedido. “Estoy presente para mucha gente. Al’ Patrón del mal del Rímac’ (perfil en redes sociales que presuntamente inició el rumor), no sé quién es la cabeza (de esparcir ese rumor), pero ha dicho que he muerto de insuficiencia renal. Yo no padezco nada”, señaló.

“El día que te pase algo, yo misma lo voy a avisar”, comenta la esposa del artista. “El día que me muera, yo mismo les aviso y yo no voy a poder ir a mi velorio, porque estoy muerto”, bromeó Melcochita.

Luego, el músico compartió alguno de sus chistes en la transmisión en vivo para alegrar la tarde de sus seguidores y dejar de lado las publicaciones sobre su supuesto fallecimiento.

