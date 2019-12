El conocido cómico Pablo Villanueva ‘Melcochita’ aconsejó a Edison Flores y Ana Siucho, ahora que han iniciado una nueva etapa como esposos tras darse el sí en una iglesia de Surco.

“Yo les aconsejo que se comprendan, que no se dejen llevar del chisme, porque hay envidiosos... No hagan caso a envidiosos que quieran separarlos. Siempre hay que cuidarse”, indicó el actor cómico.

Recordó que conoció al seleccionado nacional hace cinco años y que desde entonces se hicieron buenos amigos.

“Incluso, estuve para su cumpleaños. Y me alegra y me dan gran satisfacción que me haya invitado a su boda”, señaló ‘Melcochita’.

CASO GALLESE

Para el cómico peruano, el caso de Pedro Gallese, recientemente ampayado con otra muchacha, ocurre porque existen mujeres que solo buscan “fama” al estar con un futbolista.

“Hay mujeres que solo buscan fama como la que salió con el arquero (en alusión a Gallese). Hasta ese momento, nadie la conocía, pero ahora sí y luego ella consigue contrato”, sostuvo el cómico y agregó que el hombre debe “concentrarse” para evitar ser infiel.