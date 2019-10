No pudo contener las lágrimas. Isabel Acevedo rompió en llanto al hablar de la estrecha relación que tenía con Camila, la hija de Christian Domínguez, con quien coincidió en viajes y diferentes actividades familiares durante los tres años de relación que mantuvo con el cantante de cumbia.

Durante una entrevista en ‘En boca de todos’, la bailarina lamentó que la pequeña, fruto del matrimonio entre Melanie Martínez y el popular ‘Guachimán’, esté pasando por un difícil momento tras la ruptura. “Para mí Camila es como una hermanita. Yo la quiero dejar de lado de esta situación tan horrible. Yo hablé con ella porque nos pidió una explicación”, explicó con la voz quebrada.

‘Chabelita’ se mostró afectada debido a que la niña le ha manifestado que sufre bullying en el colegio debido a que es reconocida como hija del cumbiambero y que no es la primera vez que sufre de este tipo de abusos por un tema relacionado al mundo de la farándula.

“Camila es una niña hermosa con un corazón maravilloso y yo le doy las gracias por el amor, comprensión y madurez que ha tomado para llevar todo esto. Ella ya está grande y en el colegio la molestan y me da mucha pena”, aseguró.

De acuerdo con Acevedo, la propia Melanie Martínez se comunicó con ella para pedirle que el vínculo entre Camila y la bailarina permanezca intacto. “Creo que lo más lindo y rescatable es que su mamá me escribió y me dijo: ‘Isa, no me gustaría que la relación entre mi hija y tú se rompa y me encantaría que cuando puedas la saques, salgas con ella, salgan a jugar, te la puedes llevar’", contó.

"Estoy muy agradecida con Melanie y no te preocupes, la cuidaré como si fuera mi hijita”, finalizó su intervención visiblemente emocionada.

TENÍAN UNA BUENA RELACIÓN

Camila nació fruto del amor entre Melanie Martínez y Christian Domínguez. La menor se pronunció a través de Instagram luego que su padre anunció que su romance con Isabel Acevedo había llegado a su fin, solo unas horas antes de la difusión de un ‘ampay’ donde se le veía besando a la bailarina Pamela Franco.

“Te quiero mucho Isa”, se lee en la descripción de la fotografía que la pequeña publicó y en donde se le ve recostada junto a la popular ‘Chabelita’, quien no dudó en responder la muestra de afecto. “Y yo mi amor precioso”, le contestó.