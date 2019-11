Josimar Fidel ha vuelvo a estar en el ojo de la tormenta luego que la exbailarina de su agrupación Angye Zapata, contara detalles de la relación que mantuvieron cuando ella aún era menor de edad.

Entre las afirmaciones que hizo la joven en el programa 'Magaly TV, la firme, se encuentran una confesión que le habría hecho el salsero respecto a su matrimonio, cuando aún salían juntos.

Según contó Zapata, el cantante le dijo que el matrimonio con Gianella Ydoña, conocida como ‘La Protagonista’ no sería real. “Me dijo él que su matrimonio (no valía nada), no (...) él no me dijo exactamente porque no vale el matrimonio", aseveró.

Pese a no permanecer juntos pues Josimar inició otro romance con María Fe Saldaña , la muchacha de 18 años aseguró que él sigue escribiéndole mensajes de texto a ella y sus amigos diciéndole que la ama.