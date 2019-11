En el escenario de ‘El dúo perfecto’ de América Televisión, la salsera Yahaira Plasencia y Mayra Goñi se reencontraron para cantar a los televidentes la canción ‘Y le dije no’. Ambas brillaron en cada momento de su intervención musical; sin embargo la distancia que se guardan se notó dentro y fuera del reality de canto conducido por Gisela Valcárcel.

Durante el espectáculo, en el que interpretaron la canción ‘Y le dije no’, la artistas no cruzaron miradas y tampoco saludos de bienvenida. Entrevistada por el bloque de espectáculos de América TV, la exprotagonista de ‘VBQ’ dejó en claro la distancia que existe entre ella y la conocida ‘Reina del Totó’.

“Ni siquiera sentí que existiera (Yahaira Plasencia). Yo estaba gozando la canción... (aunque) me incomodó la presencia de Yahaira. No (nos saludamos) y ella tampoco no saludó a los que no conocía. Yo solo hice lo que tenía que hacer, mi parte de la canción, que era gozar y ya”, precisó Goñi.

“Seguro no me ha visto... tan ‘flacuchenta’ que soy (risas). Yo sí la recuerdo, nos hemos cruzado muchas veces”, agregó la artista tras enterarse que la salsera afirmó no conocerla.

Mayra Goñi también opinó sobre el rumor entre Yahaira Plasencia y Jefferson Farfán, quienes habrían vuelto como pareja sentimental tras separarse años atrás. “Es un tema complicado, por eso no querrá hablar”, precisó y añadió que a diferencia de la salsera “yo no escondo nada de mí vida”.