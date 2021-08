Mayra Goñi aprovechó sus redes sociales para contar algunos detalles de su vida y lo que le gustaría hacer en su futuro.

Mediante interacción de “Preguntas y Repuestas” en Instagram, la cantante afirmó que cree en el matrimonio y espera tener una familia numerosa.

Sin embargo, confesó lo desanimada que se siente por las personas que hasta ahora ha conocido.

“Me gustaría tener la parejita, en caso de que me salga hombre, hombre, lo seguiría intentando hasta el cuarto para que me salga la mujercita, hasa el cuatro me quedaría. Ya no doy para tanto”, señaló.

La actriz peruana Mayra Goñi afirmó que le gustaría tener una familia numerosa y casarse. (Fuente: Instagram @mayragoni).

Luego, la actriz, que ahora vive en Estados Unidos, señaló que le gustaría tener una boda. “Claro que sí me casaría, aunque cada vez mis esperanzas se agotan más, no sé quién será el amor de mi vida”, acotó la ex pareja de Fabio Agostini.

Finalmente, Goñi recomendó a sus seguidores a no ser tan ingenuos en el amor. “A mí me han agarrado de tonta. ¿Qué no me han robado? Dinero, ropa y hasta el marido”, concluyó.

