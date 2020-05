Mayra Goñi contó que su amistad con Amy Gutiérrez terminó por Nesty. La actriz reveló que se sintió decepcionada de la cantante cuando dijo que “todo podía fluir con Nesty”.

Recordemos que Amy Gutiérrez y Nesty fueron pareja de canto en el programa ‘El dúo perfecto’ y como parte del espectáculo, ambos debían darse un beso al final del show.

“Amy compartía camerino conmigo (en ‘El dúo perfecto’), era muy amiga mía y hacía dúo con Nesty. Yo estaba feliz porque confiaba en ella al ciento por ciento", señaló Mayra Goñi.

La actriz agregó que ella nunca se opuso a que Amy Gutiérrez y Nesty se dieran un beso en el escenario si la producción del reality así lo pidiese como parte del show.

“Después les preguntaron a ellos, y fue ella quien dijo ‘yo soy profesional y si me mandan normal, y si no me mandan pero fluye en el escenario, también’. Eso me incomodó porque siendo mi amiga sostuvo ‘que le fluía’ con mi novio. Me rompió el corazón, me decepcionó", precisó.

No descartó saludar a Amy Gutiérrez si la vuelve a ver, pero la amistad se terminó “ya no puedo volver a confiar en ella”.

Finalmente, indicó que su relación sentimental con Nesty continúa pese a la distancia.

VIDEO RECOMENDADO

Rodrigo González se burla de llanto de Sheyla Rojas (TROME)