Mayra Goñi publicó un video en su cuenta de Instagram, donde pidió disculpas públicas a Amy Gutiérrez por los ataques que recibe en redes sociales. “Tengo que pedir disculpas públicas, Amy, si en algún momento he ocasionado algo mal en ti, no he querido incentivar a nadie para que te ataque o te moleste", indicó la actriz en la red.

Recordemos que la semana pasada, la exprotagonista de ‘VBQ’ se mostró fastidiada con Amy G porque la cantante habría coqueteado con su enamorado Nesty, cuando ambos participaban en ‘El Dúo Perfecto’. Exactamente, Mayra Goñi indicó que la salsera dijo que podía “fluir” un beso con el cubano durante su pasada participación el reality.

Sin embargo, este tema parece que quedó cerrado para Mayra Goñi y pidió a los usuarios en Internet que cesen sus ataques contra ella y hasta con su familia.

"Les pido a todos que terminen con esto (...) Amy no es la única afectada, se están metiendo con su familia, a mí también me están molestando, se están metiendo con mi hermanita. Les pido que dejen de atacarla a Amy y dejen de atacarme a mí”, sostuvo preocupada.

SE PIDIERON DISCULPAS

En otro momento, la actriz peruana indicó que se sentó a conversar con Amy Gutiérrez y que ambas se pidieron disculpas.

“La semana pasada Amy y yo conversamos, aclaramos la situación, nos pedimos disculpas, y dijimos que era la ultima vez que íbamos a hablar del tema que ya todo estaba cerrado porque esta cosas nos perjudica y no nos benefician en nada. Pensé que el tema había quedado cerrado, luego me sorprendió verla declarando en un programa de televisión. No la juzgo, respeto su decisión”, indicó.

Aclaró además que jamás calificó a la cantante con algún adjetivo pero reiteró que el comentario en torno a su enamorado Nesty fue “desafortunado viniendo de una amiga”.

“En ningún momento tuve un adjetivo calificativo hacia su persona, simplemente di mi opinión a un comentario que ella hizo en algún momento y que me pareció desafortunado viniendo de una amiga”.

