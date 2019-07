Mayra Goñi llamó "hermana real" a Angie Arizaga tras salidas con Fabio Agostini

Mayra Goñi, se pronunció tras los rumores sobre un posible romance entre Angie Arizaga y Fabio Agostini tras ser captados saliendo del cine.

La actriz y exenamorada del modelo español, ironizó sobre esta supuesta relación y aseguró que Angie Arizaga ahora es su "hermana real", pues como se recuerda ambas actuaron como medias hermanas en la serie 'Ven Baila Quinceañera'.

Goñi dijo sin problemas que, de existir una relación entre ellos, no habría problema pues ambos son solteros. Asimismo negó que exista una amistad con la 'guerrera', pero aseguró que mantuvieron una buena relación cuando trabajaron juntas.



"Está bien, los dos son solteros (...) No es mi amiga, no tengo comunicación con ella solamente cuando hemos grabado la novela, es una compañero de trabajo. Me cae súper bien", comentó.

Finalmente la actriz y cantante les envió sus mejores deseos. "Que se lleven bien y sean felices".