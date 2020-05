En un video publicado en Instagram, Nesty aclaró que su relación sentimental con Mayra Goñi continúa en pie pese a que borró todas las fotos que tenía con la actriz peruana en la red social. “Yo estoy muy bien con Mayra Goñi pese a la distancia”, señaló el cubano.

El reguetonero también se pronunció en torno a su expareja Berónika Martines, quien acusó a la actriz peruana de haberse metido en su relación sentimental.

“No le hacemos daño a nadie, sí, hemos tenido nuestros problemas como toda pareja, sobre todo por la distancia, pero seguimos, nadie va a influenciar. Pueden gastarse su tiempo, pero no lo van a lograr. No voy a hablar mal de nadie que ha sido parte de mi vida”, expresó.

¿Nesty confirmó que él y Mayra Goñi son enamorados? (Foto: GEC)

El artista expresó que no quiere estar en medio de escándalos en el ambiente artístico.“No he querido involucrarme en farándula, estoy bien con Mayra, no ataquen a las personas”, precisó.

¿QUÉ PASÓ CON AMY GUTIÉRREZ?

Ayer, Mayra Goñi reveló que su amistad con Amy Gutiérrez finalizó porque la cantante expresó que “fluía (un beso) con Nesty siendo mi amiga”. En respuesta, la intérprete manifestó sentirse afectada emocionalmente por la acusación de la actriz.

