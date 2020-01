Mayra Goñi contó en sus redes sociales que fue víctima de una estafa por una agencia de viajes y tuvo que volver a comprar pasajes para ocho personas.

Muy apenada, la cantante sostuvo que su madre y su hermana no pudieron viajar a Europa donde iba a tener unas vacaciones al lado de su familia.

“Compré pasajes a Europa, a Barcelona, ya sabrán más o menos cuánto estarían esos pasajes. Me estafaron con 8 pasajes y tuve que comprar todos otra vez, y que ahora se quede mi mamá y mi hermana, para mí es lo peor que me puede pasar. Todo esto lo hice por ellas. Quería viajar con toda mi familia, por eso me puse a llorar”, expresó en Instagram.

Cuando llegó a Barcelona, la actriz publicó una fotografía en el aeropuerto y prometió que iba a denunciar de manera pública a la agencia de viajes.

Mayra Goñi