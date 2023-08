Luego de residir por más de dos años en Estados Unidos, Mayra Goñi regresó renovada al Perú para participar de la tercera temporada de ‘El Gran Chef: Famosos’. Se mostró feliz de su retorno y, de paso, dio detalles de su vida amorosa. Entérate qué dijo.

La actriz de ‘Ven Baila Quinceañera’ señaló, en primer lugar, que no tiene sugar daddy y aclaró que sus ingresos provienen de su trabajo con marcas de dicho país. Dejó entrever, por el contrario, que ella sería quien habría mantenido económicamente varias relaciones: “no me gustan los viejitos, para nada, más bien creo que me han agarrado varias veces de sugar mommy, pero ya aprendí”, mencionó a Trome.

Asimismo, contó que vivir sola por bastante tiempo hizo que aprendiera del amor y de la compañía. Confesó incluso que tiene miedo de quedarse sola, pues considera que la persona que esté con ella debe aportarle mucho.

“No sé si es la madurez o el estar viviendo sola me ha hecho conocerme tanto que, si alguien no viene a mi vida a aportarme, pues simplemente no me agrada tener a alguien que me estorbe. Cuando conozco a la gente ya puedo detectar el problema, en un segundo digo ‘ay, no. Esto no me gusta’ y me desaparezco. Creo que voy a dejar de ser tan exigente”, dijo.

Por otro lado, Mayra aseguró que ya no le gustan los chibolos. Su última relación con Nesty terminó en épocas de pandemia. A partir de ahí, señaló que sus siguientes salidas han sido más superficiales, ahora solo busca a un hombre sincero.

“A ver los chibolos me gustaban antes, ahora no sé ni lo que me gusta porque como te digo nadie me puede sorprender ya. Me gustan los hombres sinceros, leales, cómo trata a la gente es como realmente es esta persona y me ha pasado muchas veces. Solamente pido que sea una buena, que tenga buen corazón”, puntualizó.





