Mayra Goñi asegura que le afectó la actitud de Fabio Agostini tras su ruptura sentimental

Mayra Goñi rompió su silencio y habló por primera vez tras el fin de su relación con el modelo español Fabio Agostini , quien reveló hace algunas semanas que su romance se había “enfriado”.

La actriz, recordada por dar vida a ‘Vivi’ en la telenovela “Ven, baila quinceañera”, dijo que se sintió lastimada por las declaraciones y la actitud del modelo, ya que nunca había sido así con ella.

La joven actriz señaló que Fabio Agostini se excedió al dejar entrever que entre ella y el argentino, Pablo Heredia, habría algo más que una amistad, esto luego que se les viera juntos a los dos.

“Yo creo que lo ha hecho por impulso, no sé. La verdad es que me ha sorprendido bastante su actitud porque conmigo nunca se había comportado así, pero bueno, ya se le pasará, ya se arrepentirá o no sé, se sentirá feliz de haberlo hecho pero yo me mantengo al margen y ya está”, precisó Mayra Goñi.

Asimismo, Mayra Goñi aprovechó las cámaras para descartar que exista un romance entre ella y sus amigos Pablo Heredia o Nicola Porcella.

“Cómo me van a inventar romance con Pablo y Nicola, por favor, somos amigos, no sé de dónde han sacado eso, pero bueno, yo voy a dejar que comenten lo que quieran y no quiero hablar del tema. Yo creo que la gente se da cuenta y sabe que son muy allegados a mí y por esos comentarios jamás me voy a alejar de ellos”, puntualizó la actriz y cantante.