Mayra Goñi sobre 'ampay' donde sale besándose con el cubano Nesty: "Nos estamos conociendo"

Tras el 'ampay' besando al cantante cubano Nesty, la actriz Mayra Goñi sostuvo que no le cierra las puertas al amor y que ahora está conociendo al joven reggaetonero.

'' Estamos conociéndonos desde hace unos meses. Todo empezó grabando un videoclip y, de la nada, empezaron a pasar cosas entre nosotros'', dijo la cantante y actriz para las cámaras de 'Mujeres al mando'.

Sin embargo, la recordada actriz de 'Ven, baila, quinceañera' se mostró cauta y aseguró que no tiene apuros en iniciar una relación, sobre todo si hay distancia por las giras que ambos realizan.

''Somos amigos, vamos a ver qué pasa. No lo sé (si está ilusionada). No me apuro, será como se den las cosas'', declaró.

Mayra Goñi también se refirió a su expareja, el español Fabio Agostini. ''No hay ningún problema, porque con Fabio no estoy hace cinco meses, entonces no entiendo por qué mezclarlo'', manifestó.



