Cuando todos imaginaron que Mayra Goñi se quedaría en el Perú tras ser ampayada en varias ocasiones con Ricardo Mendoza, la actriz acaba de confirmar que regresará a Estados Unidos este martes 26 de setiembre.

Rodrigo González se comunicó con la influencer vía telefónica y no dudó en consultarle sobre su situación sentimental con el comediante previo a su regreso a Miami.

“ Hay un cariño muy especial y todo lo demás, pero no sabemos qué es lo que va a pasar ”, explicó la protagonista de ‘Ven, Baila, Quinceañera’ en ‘Amor y Fuego’.

Mayra Goñi evitó ahondar en detalles sobre su vínculo con el presentador de ‘Hablando Huevadas’, pero aseguró que ni ella misma sabe cuál será el futuro de su relación tras su regreso a tierras norteamericanas.

“Eso sí no quiero hablar porque ya es mi vida privada, pero está todo bien con él, me llevo súper bien con él, no sabemos qué va a pasar. Recién estamos conociéndonos un poco más”, explicó la modelo.









