Mayra Couto es víctima de amenazas tras sugerir llamar "munda" al mundo

La actriz Mayra Couto , recordada por su personaje Grace en 'Al fondo hay sitio', señaló que es víctima de amenazas tras sugerir llamar 'munda' al mundo para empoderar a la mujer.

" He recibido muchos mensajes misóginos, agresivos, violentos. Alguien me mandó un video donde un hombre golpeaba a una mujer aterradoramente y ponía un texto en el que decía que merecía eso por estúpida", contó la actriz en el programa 'Encendidos' de RPP.

Además, la artista nacional mencionó que las personas están viendo su mensaje como si fuera un espectáculo y que no le están tomando la importancia debida sobre empoderar a las niñas a través de estudiar.



"(Me sorprende) que no se tome importancia de todo el texto que habla de empoderar a las niñas a través de estudiar, de ser independientes y de hablar, sobre todo, y que se centren en eso (la polémica) como si fuera un espectáculo. Me parece que no estamos preparados para hablar de lo que pensamos y no es un espectáculo, es algo en lo que creo de manera personal" dijo la actriz.

Mayra Couto también hizo una reflexión sobre su publicación. "En principio tengo que hacer el mea culpa de no haberme explicado concretamente que luego lo hice en otro post y lo solté como algo en lo que creo y que, creo, merece ser puesto en contexto explicado", argumentó.

