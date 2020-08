La actriz peruana Mayra Couto se refirió sobre la denuncia de acoso que entabló meses atrás en contra de su colega Andrés Wiese y mencionó que “no espera ninguna disculpa”.

“Lo único que esperaba de alguien que, además aceptó las acciones que yo mencioné, eran unas disculpas. Si ya las aceptas y no pides disculpas, pues no has aprendido nada. Yo espero que las personas a lo largo de su vida, crezcan y mejoren y es parte de la ingenuidad y de la inocencia, que todavía hay en mí. A veces no se da, y no puedo hacer nada”, comentó Couto a la página “Marca Poder”.

La actriz dijo que espera que su denuncia haya marcado un “precedente” para que ninguna mujer se sienta incómoda en algún espacio.

“Sí, esperaba unas disculpas… Ya no espero ninguna disculpa, ahora ya no quiero ninguna relación, no quiero vincularme con personas del pasado, eso es algo que ya cerré. Creo que tengo mis propias capacidades para forjarme un futuro que yo deseo, un futuro como productora audiovisual, un futuro donde pueda hacer películas actuadas por mí y que yo dirija”, acotó.

Como se recuerda, la actriz denunció hace dos meses atrás que durante las grabaciones de la serie ‘Al fondo hay sitio', el actor Andrés Wiese la acosó sexualmente. Además, acusó al actor de haberla obligado a darle un beso.

Por esos días Andrés Wiese respondió a las acusaciones y expresó su asombro por lo dicho por su ex compañera de ‘Al Fondo hay sitio’.

El actor pidió a América Televisión y a las autoridades para que determinen la veracidad de esa grave acusación. “Le pido al testigo que salga y que hable. Le pido a todas las personas de ‘Al fondo hay sitio” que hablen”.

¿Denunciará a Mayra? “No quisiera demandar a Mayra”, respondió, y pidió que no ataquen a la actriz. En ese sentido, advirtió que él compartía la lucha de las mujeres por el respeto y la igualdad.

