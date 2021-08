La actriz Mayra Couto, recordada por su interpretación de ‘Grace Gonzáles’ en la exitosa serie “Al fondo hay sitio”, sorprendió a sus miles de seguidores en redes sociales al compartir su primera fotografía al lado de su pareja.

A través de su cuenta oficial de Facebook, la actriz peruana publicó una imagen suya, en una bicicleta, al lado de quien sería su nueva pareja. Además, la publicación está acompañada de un romántico mensaje dedicado a ‘Mor’.

“No le gustan las fotos, pero en esta casi no se le ve la carita. Mor, no veo las horas de abrazarte y besarte. Pronto voy a estar en casa contigo y mi Julieta. No tienes ni media idea de lo mucho que los extraño”, escribió Mayra Couto.

“Te pienso cada día más. La aventura que nos espera se veía tan lejana y hoy está tocando nuestros pies. Ya estoy lista, mor. Vamos! De tu mano, hasta el fin del mundo. Confío, disfruto y celebro tu existencia. ¡Todo se trata de divertirnos y somos los mejores haciéndolo! ¡Vamo a portarnos mal!”, añadió la actriz.

Como era de esperarse, en menos de una hora su publicación ha superado las mil reacciones y cuenta con decenas de comentarios que celebran su nueva relación.

“Qué bonito es verte feliz, Mayra”, “hermosa foto”, “mucho amor y felicidad para ti siempre”, “que sigan disfrutando del amor en todas sus formas”, “muy bellos” son algunos de los mensajes de sus fans en su post de Facebook.

