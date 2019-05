Mayra Couto desata polémica: '¿Por qué no le decimos munda al mundo?'

La actriz Mayra Couto , recordada por su personaje 'Grace' en la teleserie 'Al fondo hay sitio', utilizó sus redes sociales para mandar un mensaje a todas sus seguidoras y así no se rindan en su lucha por el empoderamiento de la mujer.

" Nosotras vamos a cambiar el mundo. ¿Suena imposible? Es porque nos han hecho creer que no podemos. Pero lo venimos haciendo desde hace mucho: el voto, el derecho a divorciarnos, a que no nos quiten la custodia de nuestros hijos, a trabajar, a estudiar. Ahora, usemos todo lo que aprendimos y vayamos por nuestros sueños", escribió la actriz en su cuenta de Facebook.

"Niñas, ustedes pueden ser lo que quieran ser. No hay nada que no puedan lograr. Aunque sea mamá la que diga que no podrás, aunque sea papá, aunque sean tus amigas del colegio. En silencio, recuerda que la única que sabe lo que quiere, eres tú y vas a encontrar la forma de lograr tus metas. Y si queremos que en el mundo haya más espacio para nosotras, por qué no le decimos MUNDA? Te van a decir que no digas eso, así que...", añadió Mayra Couto.

Sin embargo, sus palabras causaron polémica para algunos cibernautas y comenzaron a criticarla. Unos señalaban que "hombres y mujeres tienen los mismos derechos de velar por sus hijos". Otros usuarios mencionaron que el discurso estaba muy inspirador, pero utilizó la palabra 'Munda'". Hasta la tildaron de 'feminista'.

