En las últimas horas, un grupo de cibernautas- al parecer de fanáticos de Andrés Wiese- realizaron un ataque a la cuenta de Instagram de Mayra Couto. Esto a raíz de las denuncias de acoso que la actriz hizo contra su excompañero de reparto.

Horas antes que su cuenta fuera dada de baja, Couto denunció que una agrupación de doteros (videojugadores de Dota 2) denominada 'Beba Army’ comenzó a reportar su red social de manera sistemática con el objetivo de eliminarla.

La misma actriz expuso mensajes de donde algunos miembros del grupo incitan a otros a reportar su Instagram en represalia por la denuncia contra Wiese.

“Te metes con ‘Ricolás’ (personaje que Andrés Wiese dio vida en ‘Al Fondo Hay Sitio’), te metes con todos”, escribió uno de los sujetos.

“Go go go (Vamos, Vamos, Vamos) gente tumben la cuenta de esa per** nadie se mete con ‘Ricolás’”, escribió otro miembro del grupo.

Otro personaje de la farándula que parece también haber sido víctima de este grupo fue Magaly Medina. La conductora de televisión Magaly Medina denunció este miércoles que un grupo de fanáticos de Andrés Wiese realizaron ataques contra su cuenta de Instagram.

Como se recuerda, es la conductora de espectáculos la que reveló el testimonio de una menor de edad que denunció haber recibido fotos y videos de Wiese desnundo.

Magaly Medina se pronuncia por fanáticas de Andrés Wiese

