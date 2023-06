Dura crítica. El cómico conocido Mayimbú reveló que su primer sueldo fue de 20 soles semanales y recordó también con amargura que su amigo ‘Carloncho’ le pagaba muy poco dinero a comparación de lo que él percibía.

El cómico contó que luego de encontrar el éxito con ‘Carloncho’ en los programas de Latina “Verano Extremo” y “Las Aventuras de Carloncho y Mayimbú”, varias ofertas de discotecas de Lima y provincias les llegaron.

Sin embargo, ‘Mayimbú' dijo que el trato de ‘Carloncho’ respecto a lo económico fue injusto.

“Tuve contratos en discotecas. Te diré la verdad, trabajaba con ‘Carloncho’. Él me daba 300 soles por fecha, pero me enteré que él cobraba 10 mil soles por cinco fechas. A mí me daba 300 y él cobraba 10 mil”, declaró para Trome.

“Cuando me revelé, se molestó. Me alejé. De ahí me llamó el tío ‘Tomate’ Barraza, por cinco fechas me ofreció 4 mil soles”, agregó.

‘Mayimbú' admitió que también tomó malas decisiones, lo que generó que tenga problemas económicos pese a que hubo un tiempo en que ganó buen dinero.

“No supe ahorrar. Pero como dicen, no es tarde para reiniciar (...) El día que la gente me vea tirado en el piso, robando, ahí que critiquen. Pero gracias a Dios me sigo manteniendo vigente. La gente me ve en TikTok y se vuelve viral”, finalizó.