Mávila Huertas sorprende con sesión de fotos de infarto

¡De infarto! Mávila Huertas sorprendió a sus seguidores de Instagram con una sesión de fotos donde luce su curvilínea figura en diminutas prendas.

La periodista de América TV compartió con sus más de 200 mil fanáticos en la red sociales imágenes donde se le ve segura, cómoda y seductora.

Para la ocasión eligió unas botas altas con estampado de cocodrilo, un short de jean y un top negro que deja ver su trabajado vientre.

"Y tal vez no tengamos más noches, y tal vez no seas tú... y tal vez no seas tú, la mujer de mi vida, Joaquín Sabina", se lee en la descripción de la publicación, que actualmente tiene casi mil 'Me gusta'.

