¡De ’Brad Pizza’ a Brad Pitt! El empresario Mauricio Diez Canseco contó que espera reunirse pronto con el actor de Hollywood luego que este mostrara interés en conocer más sobre él en una entrevista que les dio a unos peruanos.

“Increíble que el verdadero Brad Pitt hable de uno, es algo que queda grabado para la eternidad”, expresó el empresario.

Diez Canseco sostuvo que viene gestionando su encuentro con la expareja de Angelina Jolie antes de terminar el año. "Tengo agendado un encuentro con Brad Pitt para llevarle una de mis mejores pizzas”, dijo.

“Se está hablando con la gente que logró esa entrevista, así que voy a tratar que ellos me ayuden . No solo me gustaría invitarlo a Brad Pitt a Rústica, sino también a Machu Picchu”, agregó.

Recordemos que como parte de una entrevista promocional de la película “Había una vez en Hollywood”, la actriz Jely Reátegui le preguntó a Brad Pitt sobre si le gustaría conocer a Mauricio Diez Canseco.

“Tenemos una pregunta muy importante para nosotros”, dijo Jely y agregó: “¿Qué piensas de ‘Brad Pizza'?”.

Tras la consulta, el actor de Hollywood miró desconcertado y sonriente a la artista peruana y respondió: “No estoy seguro si quiero conocer a este personaje”.

También se animó a preguntar si “Brad Pizza” preparaba pizzas. “¿Hace pizzas?, ¿Qué tal son?”, consultó.

ESPERA VOLVER CON SU ESPOSA

Mauricio Diez Canseco también sostuvo que no guarda ninguna rivalidad con su ex y madre de su último hijo: Antonella De Groot. Al contrario, dijo que ambos mantienen una relación cordial y de respeto.

“Fueron casi cuatro años de un gran amor y producto de ello nació nuestro hijo Francesco, quien es el amor de nuestras vidas. Es mi quinto hijo y eso me despierta con mucha alegría cada mañana. ¿Cómo es mi relación actual con Antonella? De amigos y padres, pero seré honesto... si me tendría que volver a casar, sería con Antonella", declaró.

Además, el empresario no descartó la posibilidad de retomar la relación con la exreina de belleza. “Estamos pensando en nuestro hijo y solo Dios sabe lo que viene más adelante. Ahora seguimos con la decisión que tomamos (separación) y nos sentimos orgullosos como padres. Nuestros encuentros son muy amigables y respetuosos”