Tras la primera competencia de la noche, el equipo peruano de “Esto es guerra” reclamó la anulación de un punto durante una competencia de destreza física por una presunta falta; sin embargo, los conductores de “Guerreros México” se mantuvieron firmes en su posición.

“Ya vamos a empezar. ¿Quieren otros 100 puntos de regalo? Se los damos. Aceptemos cuando perdemos y acepten cuando pierden”, declaró Mauricio Barcelata, conductor de “Guerreros México”.

“Usted dedíquese a jugar y no a reclamar, porque eso es lo que hay que hacer en este juego, jugar y no reclamar. Punto”, añadió el presentador mexicano, quien se mostró notablemente ofuscado.

Por su parte, los conductores de “Esto es guerra Perú” también se mostraron firmes en su posición de anular el punto logrado por “Guerreros México”. El encargado de hacer frente al reclamo fue Gian Piero Díaz.

“No son tonterías. Por favor, ten un poco más de respeto, tranquilo, baja un cambio. No son tonterías, si las reglas no las saben cumplir, lamentablemente es para ustedes el problema, no para nosotros. Nosotros vamos a exigir lo que es junto”, señaló. Finalmente el punto se lo llevo el equipo mexicano.

