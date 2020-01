Un paso al costado. Mathías Brivio ha estado en el ojo de la tormenta tras anunciar que ya no continuará en la conducción del EEG.

Al respecto, el exconductor que su decisión gira en torno a su familia, pues desea pasar más tiempo con los suyos.

“Mi hija tiene tres años cuando empecé el programa y ahora tiene 10. No sé qué es hacer tareas con ella. Quiero darme un tiempito, un descanso de la televisión, de un programa diario sumamente desgastante”, dijo a Trome.

No obstante, se va agradecido por la oportunidad que le dieron Mariana Ramírez del Villar y Peter Fajardo, productores del programa reality, con quienes trabajó por ocho años.

“'Esto es guerra’ es un programa que me hizo crecer. Tengo palabras de agradecimiento. No renuncié, solo que no renové (contrato) y ayer Peter Fajardo dio la noticia”, señaló.