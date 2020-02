Aclara. Mathías Brivio aprovechó su presentación como nuevo conductor de Latina para aclarar las razones por las cuales decidió no continuar en la animación de ‘Esto es guerra’ tras ocho años al frente de este espacio.

Según explicó, él no renunció al reality de competencia, sino que optó por no renovar contrato con ProTv, productora encargada de este programa. Asimismo aseguró que se fue de América Televisión en buenos términos.

Sin embargo, el comunicador añadió que la principal motivación para el repentino cambio de canal es que ‘La Máscara’ es un programa de un solo día a la semana a diferencia de ‘Esto es guerra’, que iba de lunes a viernes, lo que le permitirá pasar más tiempo al lado de su familia ya que durante ocho años estuvo ausente.

"Este es un programa que sale los sábados, por lo tanto mi familia está de lunes a viernes conmigo que era algo que yo no pude tener durante ocho años. No me quejo porque finalmente es un trabajo y uno siempre tiene que estar agradecido con la vida y con Dios por tener un trabajo, pero llegó un punto en que quería estar un poco más en la casa”, comentó a Ojo.

Brivio fue presentado este lunes como conductor del nuevo proyecto de Ricardo Morán. Durante su debut en Latina, el conductor comentó que se encontraba nervioso al asumir este nuevo reto.

"Gracias por permitirme estar aquí. Gracias Latina por abrirme las puertas de su casa. Claro, uno está nervioso, es un cambio radical en mi vida, en mi carrera, pero muy contento de estar en un proyecto como ‘La Máscara’ que estamos seguros que la vamos a romper, es un proyecto internacional que donde se ha puesto le ha ido muy bien”, dijo .