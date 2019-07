Mateo Garrido Lecca revela que va a terapia: 'La gente no sabe los miles de insultos que recibo a diario'

Mateo Garrido Lecca es un comediante que se ha hecho popular en las redes sociales por generar todo tipo de comentarios de los usuarios, mayormente irónicos, hilarantes y críticos sobre su talento para hacer reír.

Si bien Mateo goza de buena popularidad en la vida real, principalmente de quienes disfrutan de sus monólogos y puestas en escena, en las redes sociales parece ser otra la historia. En la web, una serie de 'trolls'* lo han convertido en una suerte de antihéroe de la comedia.

* Se denomina 'troll' a los usuarios de redes sociales, mayoritariamente anónimos, que se dedican a criticar, comentar en contra, y en casos extremos hasta insultar o difamar a una determinada persona o institución, con la principal intención de molestar o provocar una respuesta emocional negativa en los usuarios y lectores.

Aunque esta situación no ha detenido su accidentada carrera en el mundo de la comedia, sí reconoce que muchos de esos comentarios, principalmente los más agresivos, lo han hecho reflexionar.

"No eres de piedra, ¿no? De verdad, que los memes creativos me dan risa, sí. Pero sí llega a un punto en el que ya demasiado maleteo, a veces por nada, esos son los que a mi me molestan. Por ejemplo, tuve un show en Trujillo... habían muchos comentarios muy ingeniosos que me hacían reír, pero en serio habían otros que eran: 'Bien gente, hagámoslo mierda, que se de cuenta que nadie lo quiere en Trujillo, que no vuelva nunca más'. Y yo esos sí me los cuestionaba", reveló en una entrevista para el canal de Henry Spencer.

"Yo considero que ya soy un meme, o sea, sacan memes míos todo el tiempo. Es más, soy un chiste fácil. Si alguien quiere 'likes' dice 'Mateo aburrido' y tiene 'likes', es como decir 'Toledo Borracho'", agrega.

Pero este agresivo 'troleo', según Mateo, tuvo como inicio clave un incidente confuso en el que fue involucrado gratuitamente. Él considera que las críticas de las que es víctima en las redes sociales iniciaron con la confusión que se generó por el lamentable caso de Eyvi Agreda y la supuesta burla que él habría pronunciado en su programa radial.

Este hecho fue claramente desmentido, ya que se trataba de una secuencia en su programa radial que tenía bastante tiempo en el aire y que usaba un juego de palabras en el que participaban los oyentes. Este juego de palabras se relacionó con el caso de feminicidio como si fuera una burla y pese a las aclaraciones, tal vez tardías, el daño a su imagen ya había iniciado, creciendo en las redes sociales como una "bola de nieve".

"Me empezaron a tildar ya de imbécil, ya con odio... no sé si odio, pero 'este es un huevón, hay que joderlo'. Al final Beto [Beto Ortiz] sacó el audio, lo editó", reflexiona Mateo respecto a este suceso.

"Creo que hay muchas vertientes por las que tienes que tomarlo. Número uno, entender que a la gente que le gusta joder. Dos, que la gente no es que le gusta joderme a mí... creo que el tiempo que le dedican a comentar son tres segundos, fui relevante por tres segundos, entonces yo no lo tomo como un tema personal... El ataque desmedido, ya sin sentido, trato de ignorarlo, sí me bajonea por momento, hay días buenos y días malos", agrega.

TERAPIA



"Hay muchos que trolean por el chiste, y de repente no se dan cuenta lo que pueden estar dañando. Te sumas por el cargamontón", revela Mateo quien considera que también ha estado en esa situación y la entiende.

El considera que debe existir algo de sí mismo que genera esas situaciones en los demás. Revela que lo ha conversado con su psicólogo en una terapia a la que ha empezado a acudir desde hace tres meses.

"Esto [por el troleo] no es reciente, tiene por lo menos un año, y yo me he callado y me he callado, y apenas respondo uno y empiezan a decir 'se picó', pero la gente no tiene idea de los miles de insultos que yo recibo a diario. Me imagino que [Ellos] siguen viendo que te va bien, siguen viendo que sigues llenando, siguen viendo que estás feliz, pero no se dan cuenta, no te conocen. Entonces traté de buscar qué les he hecho, porque lo peor que les pude hacer fue contarles un mal chiste. Pero llegué a entender que mi chamba es para mí", reveló.

Pese a todo el 'troleo' que recibe en las redes sociales, Mateo no tiene problemas con seguir subiendo al escenario a ofrecer sus shows, en los que la situación parece ser diferente a lo que uno podría creer, con cerca de 23 funciones todas llenas.