No pierde las esperanzas. Mark Vito sigue dando de qué hablar. Esta vez, dejó las bromas de lado y se pronunció sobre su situación sentimental. El exesposo de Keiko Fujimori se quebró al ser consultado cuando le preguntaron cómo se veía dentro de 10 años. El estadounidense abrió su corazón en una entrevista para el programa El Reventonazo de la Chola.

Mark Vito dijo que se hizo popular por sus humorísticos videos en TikTok. “Por primera vez siento que estoy viviendo”, empezó diciendo el empresario.

“Pueden juzgarme por quién soy sin tener que afectar a terceros”, agregó.

Ante ello, Ernesto Pimentel le consulto cómo se veía dentro de 10 años. Entre lágrimas, el exesposo de Keiko Fujimori reveló que no pierde las esperanzas de volverse a enamorar. “Espero encontrar el amor nuevamente. No sé si voy a regresar a ser un empresario nuevamente, me encantaría; pero si la oportunidad me lleva por el cine u otras cosas, estoy dispuesto, pero voy a dar todo de mí”, dijo con la voz entrecortada.

Finalmente, Mark señaló que está orgulloso de sus dos hijas. “Kyara es un 20 en todo, no solo es Miss Teen, también tiene las mejores notas... Mis dos hijas son lindas en todos los aspectos”, aclaró.

