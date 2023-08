Ya la superó. Mark Vito sorprendió a sus seguidores al aparecer en el programa ‘Mande quien mande’ para participar de una divertida secuencia donde busca a la nueva dueña de su corazón. Ante ello, el tiktoker no dudó en aclarar los requisitos que busca para encontrar su nuevo amor.

“Estoy soltero ...suelto en plaza, pero quiero encontrar una persona que llene mi vida, una persona que me ponga como prioridad, que esté al tanto de mí, que moriría por mí, que haría una huelga de hambre por mí, una tóxica sana (…) Ojalá la encuentre el día de hoy, una persona que sí está ahí para mí, y valore que esté para ella y de una manera saludable”, mencionó.

Sin embargo, Mark aclaró que desea una mujer que esté alejada de la política porque ya sufrió mucho debido a ello. “Ambiciones políticas (…) simplemente no es una indirecta, ni directa. Es que la política me ha hecho mucho daño, no solamente a mí, a mi expareja también, y no estoy preparado para enfrentarlo otra vez. Yo reconozco y admiro su valentía de seguir adelante, pero yo quiero estar muy lejos”, sentenció.





Deysi Araujo confirma coqueteos con Mark Vito

Deysi Araujo aclaró el tipo de relación que tiene con Mark Vito luego de que el empresario no descartara un posible romance en el futuro con la exvedette. Ante ello, la animadora señaló a Perú21 que el exesposo de Keiko Fujimori es una persona “coqueta”, ya que no paraba de mandarle besos cuando la conoció.

Pese a que la modelo negó ‘salidas’ con el empresario, reveló que este le ‘coquetaba’ mandándole besos. “Él es un chico lindo y cae bien, creo que desde un inicio yo también lo impacté porque me mandaba besos desde que nos conocimos”, dijo la animadora.

“Es bastante coqueto, pero así como coqueteaba conmigo también lo hace con otras, uno no se debe confiar. Porque a la primera que me conoció me mandaba besos”, enfatizó.

La exvedette afirmó estar soltera y que no tiene miedo de encontrar el amor. “No tengo hombre ideal, pero me gustan las personas sencillas y él (Mark Vito) es bastante sencillo, eso me gusta y atrae bastante a una mujer”, explicó Araujo.

VIDEO RECOMENDADO

Entrevista Mauro Gutierrez presidente de Sunass