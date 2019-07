Marisol se solidariza con Susan y señala que en reality de Gisela “me trataron como si fuera trapeador”

La cantante de cumbia Marisol se solidarizó con Susan Ochoa , quien acusó a Gisela Valcárcel de haberla humillado en su reality de América Televisión. La intérprete de 'Canalla' reveló que ella también fue maltratada a su paso por el programa de la conocida 'Señito'.

“Yo entiendo a Susan, se sintió ofendida. Creo que cualquier persona sí se hubiera sentido ofendida con lo que pasó, pero creo también que la otra persona (Gisela) no quiso herirla, no se expresó bien, no encontró las palabras”, señaló en Exitosa.

Sin embargo, Marisol manifestó que la producción del espacio de Valcárcel también la trató mal. “Yo también me hubiera molestado. Estuve en ‘El gran show’ y he vivido cosas peores que ella (Susan Ochoa), sin embargo, nunca dije nada porque no me sumaba a mi carrera”, sostuvo.

“No quise hablar nunca de este tema y la verdad pasé peores cosas que Susan. En público no me dijeron lo que le dijeron a ella, porque me da un ataque, pero pasé muchas cosas ahí, me trataron prácticamente como si fuera un trapeador, no respetaron el contrato que tuvimos. Al inicio me quería ir, pero me encariñé con el programa y quise seguir, pero luego me obligaron a irme y me fui", precisó.

Agregó que ni Gisela Valcárcel ni la producción de su espacio tomaron en cuenta el contrato que le hicieron firmar.

“Justo me tocaba trabajar en un matrimonio en Chimbote y me dijeron que si no bailaba definitivamente me retiraba y pedí que pongan un reemplazo porque así fue el trato, pero me dijeron que no, así que no me quedó otra que irme. Me dolió en el alma porque estábamos llegando a las últimas galas”, recordó.

Aclaró que si volvió al reality de América no fue ni por Gisela Valcárcel ni por su producción sino para ayudar a su amiga Daniela Darcourt porque "la quiero mucho".

Gisela Valcárcel humilla a Susan Ochoa

