El escándalo que ha envuelto a John Kelvin por agredir a Dalia Durán, su esposa y madre de cuatro de sus hijos, ha generado diversos tipos de reacciones. Una de las últimas en pronunciarse ha sido la cantante Marisol quien puso de lado su amistad con su colega al dar su opinión.

“Es complicado. Yo quiero mucho a John Kelvin, es mi amigo, pero no estoy de acuerdo con lo que ha hecho definitivamente. Es cobarde de su parte. Espero yo que ojalá se arrepienta y no lo vuelva a hacer. Ojalá sea un escarmiento para él, para que nunca más lo vuelva a hacer”, dijo en declaraciones a un diario local.

“Definitivamente yo como mujer jamás voy a apoyar que alguien lastime, que alguien golpee, insulte, traume a una mujer psicólogicamente o físicamente, jamás. Así sea mi amigo, lamentablemente tiene que pagar por eso, y está bien, que pague para que aprenda”, añadió.

Tras ello, la ‘Faraona de la cumbia’ aprovechó para darles un consejo a todas las mujeres. “No tenemos que permitir que nos levanten la mano, desde el primer momento uno no tiene que permitir. Si tu le perdonas, y vuelve, no vas a esperar a que un día te medio mate”, señaló.

“Mi opinión no es solo por ella, sino por muchas mujeres que son maltratadas y violentadas por sus esposos, inclusive asesinadas (...) A veces algunas mujeres van, ponen su denuncia y la retiran. Deben tomar una decisión estable y definitiva. Cuando uno perdona una vez, dos veces, tres, llega a este tipo de casos”, lamentó.

La intérprete de “La Escobita” aseguró que una persona con comportamientos violentos no cambia. “Si un hombre es culpable, te pone la mano una vez, está la puerta para que lo saques, bótalo. ¿Para qué lo recibes? Hay que separarse para que nuestros hijos no vean la violencia familiar”, dijo.

Y finalizó: “Este (el de Dalia) es un claro ejemplo para que otras mujeres no permitan, no perdonen, para que se hagan respetar. Pongan su denuncia. Uno no se va a morir de amor. Uno no se separa porque ama y quiere un hogar para sus hijos, pero si no es, no es”.

