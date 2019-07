Marisol: "Mis canciones no denigran al hombre, incentivan a las mujeres a defenderse y a no humillarse"

Dejó las cosas en claro. La cantante Marisol se pronunció fuerte y claro luego que un grupo de cibernautas convocara a través de Facebook una marcha en su contra por "denigrar a los hombres" en las letras de sus canciones.

La popular 'Faraona' aseguró que "no odia a los hombres" y que incluso son ellos quienes bailan y corean sus canciones. Remarcó que tiene dos hijos varones y que todos los integrantes de su orquesta son de género masculino, por lo que le sería imposible sentir cólera hacia ellos.

En entrevista con Capital, Marisol reveló que las letras de sus composiciones están inspiradas en su vida y que están dirigidas a las mujeres, para motivarlas a que no soporten maltratos ni humillaciones.

"Mis canciones no denigran al hombre en ningún momento, incentivan a las mujeres a defenderse, a no humillarse, a no soportar, a trabajar. Ese es mi show. Yo no le falta el respeto en el escarnio a nadie, no hablo palabras soeces en el escenario", dijo.

"No soy la única cantante que tiene unas palabras así, si eso fuera cierto ‘Paquita la del barrio’ estaría en la cárcel, todos los reguetoneros que faltan el respeto demasiado fuerte también estarían presos, imagínate todos los de la cumbia estaríamos presos, porque han grabado canciones como ‘Ojalá que te mueras o mátala (…) En mi caso decir ‘30 segundos’, ‘Escobita’, ‘Canalla’, eso no quiere decir denigrar al hombre, con eso no lo estoy insultando", contó.

Marisol dijo que existen varios hombres que son buenos y que por tal motivo no puede decir que "los odia". De acuerdo con la artista, ella solo dirige sus palabras a aquellos que no cumplen con sus obligaciones y no respetan a las mujeres.

"Hay hombres que valen la pena, al que le caiga el guante que se lo chante. Yo canto mis vivencias, lo que creo que muchas mujeres pasan en nuestro país, en el mundo", continuó.





SOBRE TONY ROSADO



En su opinión, Tony Rosado no es una mala persona pero sí afirmó que no está de acuerdo con lo que hace sobre el escenario.